Ремонт ледового дворца «Ижсталь» запланировали на лето 2022 года

Работы проведут за счёт федеральных средств.

Ижевск. Удмуртия. Болельщики ХК «Ижсталь» встретились с руководством, тренерским штабом и игроками команды. Как передаёт пресс-служба Минспорта Удмуртии, на мероприятии присутствовал и руководитель министерства Александр Варшавский.

Главной темой стали результаты и турнирное положение команды, которые не устраивают ни болельщиков, ни клуб. Разговор получился конструктивным. Озвученные итоги:

- руководство и тренерский штаб не снимают с себя ответственности за результаты команды;

- при относительно небольшом бюджете необходима долгосрочная программа становления команды. Смена тренерского штаба в этих условиях не пойдёт на пользу клубу;

- система взаимодействия между клубами-партнёрами формируется в правильном направлении. При выстраивании сильной вертикали во всех её звеньях появятся конкурентоспособные команды — как в КХЛ, так и в ВХЛ, МХЛ, НМХЛ.

Министр спорта Александр Варшавский отметил, что республиканский бюджет полностью выполняет свои обязательства перед командой «Ижсталь» по запланированным объёмам финансирования. Министр отметил, что глава Удмуртии Александр Бречалов лично ведёт переговоры с потенциальными спонсорами. Предварительные договорённости есть, но экономическая ситуация, связанная с пандемией, тормозит процесс принятия положительного решения.

Отметим, что 24 ноября домашний матч с альметьевским «Нефтяником» пройдет по-прежнему без зрителей. В дальнейшем всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации и темпов вакцинации в республике. Есть надежда, что болельщиков допустят на домашние игры, которые пройдут в конце ноября — начале декабря.

Напомним, реконструкция Ледового дворца на улице Удмуртской в Ижевске запланирована на лето 2022 года за счёт федеральных средств. Предыдущие сроки реконструкции были упущены из-за резкого удорожания на рынке строительных материалов. За основу будет взят проект реконструкции ледового дворца в Барнауле.