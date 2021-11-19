Третий круг стартует в апреле 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Следж-хоккеисты Удмуртии заняли третью строчку по итогам второго круга чемпионата России. Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, состязания завершились в Ханты-Мансийске.

На льду встречались восемь команд: «Удмуртия», «Феникс» из Московской области, местная «Югра», «Ястребы» из Оренбургской области, сборная Москвы, сборная Челябинской области, «Звезда» из Тульской области и нижегородский «Торпедо».

По результатам второго круга чемпионата страны СХК «Удмуртия» занимает третью позицию в турнирной таблице (33 очка). Лидирует подмосковная команда «Феникс» (41 очко), на втором месте — СХК «Югра» (34 очка).

Напомним, по результатам первого круга «Удмуртия» была на втором месте. Третий круг чемпионата пройдёт в рамках плей-офф в Алексине Тульской области в апреле 2022 года.