Спортсмены из Воткинска стали победителями на Чемпионате мира по джиу-джитсу

В соревновании принимали участие более 2 тыс. человек.

Абу-Даби. ОАЭ. На прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по джиу-джитсу двое жителей Воткинска получили титулы чемпионов мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Соревнование проходило с 13 по 19 ноября. Более 2 тыс. спортсменов со всего мира съехались, чтобы сразиться. Участие принимали самые разные возрастные категории — от 5-6 лет до 40-50.

По итогу два уроженца Воткинска получили высшие награды: Геннадий Дмитриев получил титул чемпиона мира в категории MASTERS 4, а Глеб Бобров — вице-чемпиона мира категории KIDS 3.

Отмечается, что команда Академии единоборств VICTORY TEAM, представлявшая Удмуртию на соревнованиях, уже несколько раз принимала участие в турнире.