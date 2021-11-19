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Спортсмены из Воткинска стали победителями на Чемпионате мира по джиу-джитсу

16:30, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Спортсмены из Воткинска стали победителями на Чемпионате мира по джиу-джитсу
16:30, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#спорт
Фото: Администрация города Воткинска / vk.com
118
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В соревновании принимали участие более 2 тыс. человек.

Абу-Даби. ОАЭ. На прошедшем в Абу-Даби чемпионате мира по джиу-джитсу двое жителей Воткинска получили титулы чемпионов мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Соревнование проходило с 13 по 19 ноября. Более 2 тыс. спортсменов со всего мира съехались, чтобы сразиться. Участие принимали самые разные возрастные категории — от 5-6 лет до 40-50. 

По итогу два уроженца Воткинска получили высшие награды: Геннадий Дмитриев получил титул чемпиона мира в категории MASTERS 4, а Глеб Бобров — вице-чемпиона мира категории KIDS 3. 

Отмечается, что команда Академии единоборств VICTORY TEAM, представлявшая Удмуртию на соревнованиях, уже несколько раз принимала участие в турнире.

16:30, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
118
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#спорт
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