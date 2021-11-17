В воткинском микрорайоне Конанок до конца года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс

Размер игрового зала составит 40 на 24 метра.

Воткинск. Удмуртия. В воткинском микрорайоне Конанок, недалеко от школы № 2, продолжается строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

К будущему объекту уже подведены коммуникации, установлен металлический остов. Сверху рабочие натянут двойной тент. Внутри будут расположены модульные раздевалки, душевые, туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также под тентом предусмотрены тренерская и гардероб.

Предполагаемый размер игрового зала составит 40х24 метра. Он подойдёт для игр в футбол, волейбол, баскетбол и для занятий лёгкой атлетикой.

Планируется, что зал будет открыт 7 дней в неделю, чтобы заниматься в нём могли как можно больше человек.

Сдать объект планируется к концу года.