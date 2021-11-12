Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» вышли в четвертьфинал Кубка России

Спортсмены из Удмуртии обыграли в 1/8 соперника из Иркутска.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» вышла в четвертьфинал Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уверенную победу «купольцы» одержали 11 ноября в рамках 1/8 финала. Со счётом 95:80 они одолели «Иркут». В следующем этапе соперником ижевчан станет БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

«Поздравляю всех с победой! Сегодня показали не лучшую игру в защите, но в нападении план на игру выполнили», — прокомментировал после матча главный тренер команды «Купол-Родники» Артём Комогорцев.

Лидерами матча стали Евгений Фидий (19 очков), Максим Прощенко и Дмитрий Макеев (по 13 очков).