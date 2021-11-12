Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» вышли в четвертьфинал Кубка России

14:05, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» вышли в четвертьфинал Кубка России
14:05, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
92
0

Спортсмены из Удмуртии обыграли в 1/8 соперника из Иркутска.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» вышла в четвертьфинал Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уверенную победу «купольцы» одержали 11 ноября в рамках 1/8 финала. Со счётом 95:80 они одолели «Иркут». В следующем этапе соперником ижевчан станет БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

«Поздравляю всех с победой! Сегодня показали не лучшую игру в защите, но в нападении план на игру выполнили», — прокомментировал после матча главный тренер команды «Купол-Родники» Артём Комогорцев.

Лидерами матча стали Евгений Фидий (19 очков), Максим Прощенко и Дмитрий Макеев (по 13 очков).

14:05, 12 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
?>