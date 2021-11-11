Следж-хоккеисты Удмуртии стартовали во втором круге чемпионата России

В первом матче они победили соперника всухую.

Ижевск. Удмуртия. Следж-хоккеисты Удмуртии выступят на втором круге чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики.

В среду, 10 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал второй круг чемпионата России по следж-хоккею. На льду встретятся восемь команд из Московской, Тульской, Оренбургской, Челябинской областей, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Нижнего Новгорода.

В первый игровой день состоялся матч СХК «Удмуртия» против нижегородского «Торпедо», матч завершился со счётом 23:0 в пользу наших спортсменов.

Расписание предстоящих игр (время ижевское):

11 ноября, 09:00 - Сборная Челябинской области — «Удмуртия»;

12 ноября, 14:00 - СХК «ЮГРА» — «Удмуртия»;

13 ноября, 11:30 - СХК «Феникс» — «Удмуртия»;

15 ноября, 09:00 - Сборная города Москвы — «Удмуртия»;

16 ноября, 09:00 - СХК «Звезда» — «Удмуртия»;

17 ноября, 09:00 - СХК «Ястребы» — «Удмуртия».

Прямую трансляцию встреч можно посмотреть по ссылке.

Напомним, первый круг чемпионата России прошёл в Ижевске с 27 сентября по 6 октября. По итогам первого этапа турнирную таблицу возглавляет СХК «Феникс» из Московской области (21 очко), на втором месте СХК «Удмуртия» (18 очков), замыкает тройку лидеров СХК «Югра» (15 очков).