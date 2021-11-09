Спортсмен из Ижевска завоевал золото в международной гонке по маунтинбайк-марафону в Испании

Заключительный этап состоялся 7 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Велосипедист из Ижевска Антон Синцов победил в заезде по маунтинбайк-марафону в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Спортсмен одержал победу в гонке «Costa Blanca Bike Race» 7 ноября. Второе место осталось за велосипедистом из Дании.

5 ноября на втором этапе соревнований Синцов финишировал вторым на 12-километровой дистанции. Это расстояние он преодолел за 39 минут 26 секунд, уступив испанскому спортсмену.