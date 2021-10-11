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Спортсмены-юниоры из Удмуртии взяли золото на всероссийском турнире по джиу-джитсу

16:00, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Спортсмены-юниоры из Удмуртии взяли золото на всероссийском турнире по джиу-джитсу
16:00, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
209
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#единоборства
Фото: пресс-служба Минспорта УР
209
0

Состязания прошли в Челябинске.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены-юниоры из Удмуртии взяли золото на всероссийском турнире по борьбе джиу-джитсу. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики в понедельник, 11 октября.

Состязания прошли в Челябинске и были посвящены защитникам тыла «Слава Танкограда». В соревновании приняли участие спортсмены разных регионов России, юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 17 лет.

В составе сборной Удмуртии выступили трое ребят из Воткинска, представляющие академию единоборств VICTORY TEAM МБУ ДО «ДЮСШ». По итогам турнира воткинские борцы завоевали три золотых медали.

Яков Морозов и Кирилл Дектерев выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», а Семён Маргушин — норматив «Первый спортивный разряд».

Отметим, что юные чемпионы занимаются под руководством заслуженных тренеров Удмуртии Александра и Виктора Бобровых, а также Елены Башегуровой.

16:00, 11 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
209
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#единоборства
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