Спортсмены-юниоры из Удмуртии взяли золото на всероссийском турнире по джиу-джитсу

Состязания прошли в Челябинске.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены-юниоры из Удмуртии взяли золото на всероссийском турнире по борьбе джиу-джитсу. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта республики в понедельник, 11 октября.

Состязания прошли в Челябинске и были посвящены защитникам тыла «Слава Танкограда». В соревновании приняли участие спортсмены разных регионов России, юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 17 лет.

В составе сборной Удмуртии выступили трое ребят из Воткинска, представляющие академию единоборств VICTORY TEAM МБУ ДО «ДЮСШ». По итогам турнира воткинские борцы завоевали три золотых медали.

Яков Морозов и Кирилл Дектерев выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», а Семён Маргушин — норматив «Первый спортивный разряд».

Отметим, что юные чемпионы занимаются под руководством заслуженных тренеров Удмуртии Александра и Виктора Бобровых, а также Елены Башегуровой.