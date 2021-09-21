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Юный спортсмен из Удмуртии стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу

14:40, 21 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Юный спортсмен из Удмуртии стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу
14:40, 21 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#спорт
Фото: vk.com/csp18
270
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Максим Соболев уже является чемпионом Удмуртии, Приволжского округа и России.

Ижевск. Удмуртия. Юный спортсмен из Удмуртии Максим Соболев стал чемпионом мира по кикбоксингу. Как сообщили в республиканском Центре спортивной подготовки, с 16 по 19 сентября в венгерском Будапеште прошёл Кубок мира по этому виду спорта. Соревнования собрали более 3000 участников из 45 стран.

«Максим Соболев выступил в двух весовых категориях — 42 кг и 47 кг, в каждой из которых одержал уверенную победу во всех поединках», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2021 году спортсмен собрал несколько титулов — стал чемпионом Удмуртии, Приволжского федерального округа и России.

Тренером Максима Соболева является Мнацакан Чобанян.

14:40, 21 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
270
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#спорт
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