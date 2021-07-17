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ФОК под открытым небом появится в Можге в сентябре

10:31, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
ФОК под открытым небом появится в Можге в сентябре
10:31, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
127
0
#Можга\n#спорт\n#строительство\n#физкультура
Фото: twenty20.com
127
0

Завершить строительство планируют в сентябре 2021 года.

Можга. Удмуртия. В Можге начали подготовительные работы перед строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Комплекс построят на стадионе средней общеобразовательной школы № 10. В нем оборудуют футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с синтетическим покрытием, универсальную игровую площадку с тренажёрами и трибуны на 100 мест. 

Заниматься на стадионе смогут школьники и спортсмены, а в свободные часы и жители города. 

На объекте ужа начался демонтаж старых снарядов.  

До 15 августа планируется поставить оборудование, а полностью завершить строительство обещают до 10 сентября. 

10:31, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
127
0
#Можга\n#спорт\n#строительство\n#физкультура