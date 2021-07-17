ФОК под открытым небом появится в Можге в сентябре

Завершить строительство планируют в сентябре 2021 года.

Можга. Удмуртия. В Можге начали подготовительные работы перед строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Комплекс построят на стадионе средней общеобразовательной школы № 10. В нем оборудуют футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с синтетическим покрытием, универсальную игровую площадку с тренажёрами и трибуны на 100 мест.

Заниматься на стадионе смогут школьники и спортсмены, а в свободные часы и жители города.

На объекте ужа начался демонтаж старых снарядов.

До 15 августа планируется поставить оборудование, а полностью завершить строительство обещают до 10 сентября.