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Более 15 тысяч жителей Ижевска прошли сдачу норм ГТО

16:02, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
Более 15 тысяч жителей Ижевска прошли сдачу норм ГТО
16:02, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
824
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт
Фото: Александр Бречалов / ВКонтакте
824
0

За последние 2 года в городе появилось 5 площадок, ещё 2 появятся в этом году.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню знаний в Ижевске создадут 2 новые площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Новые спортобъекты построят на территории школа № 78 и 97. 

Градоначальник напомнил, что за последние 2 года в Ижевске появилось 5 площадок для сдачи норм ГТО: школа олимпийского резерва на улице Кооперативной, школа № 77, Дворец спорта на улице Советской, клуб «Юный баскетболист» на улице Баранова и площадка возле дома № 88 на улице Буммашевской. 

За 6 лет программы по сдаче норм ГТО тестирование прошли более 15 тыс. жителей Ижевска, из них знаки отличия получили 5 900 человек.

16:02, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
824
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт