Более 15 тысяч жителей Ижевска прошли сдачу норм ГТО

За последние 2 года в городе появилось 5 площадок, ещё 2 появятся в этом году.

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню знаний в Ижевске создадут 2 новые площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новые спортобъекты построят на территории школа № 78 и 97.

Градоначальник напомнил, что за последние 2 года в Ижевске появилось 5 площадок для сдачи норм ГТО: школа олимпийского резерва на улице Кооперативной, школа № 77, Дворец спорта на улице Советской, клуб «Юный баскетболист» на улице Баранова и площадка возле дома № 88 на улице Буммашевской.

За 6 лет программы по сдаче норм ГТО тестирование прошли более 15 тыс. жителей Ижевска, из них знаки отличия получили 5 900 человек.