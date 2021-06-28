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Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдёт в Удмуртии с 10 по 15 августа

09:40, 28 июня, 2021
Юрий Абашев
Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдёт в Удмуртии с 10 по 15 августа
09:40, 28 июня, 2021
Юрий Абашев
907
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Фото: pixabay.com
907
0

Состязания состоятся в четырёх муниципальных образованиях.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдёт в Удмуртии с 10 по 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Ожидается прибытие 1200 спортсменов из 43 регионов страны. Участники будут бороться за победу в 16 видах спорта, а для гостей готовят культурную и туристическую программу.

Откроется фестиваль 11 августа в 20:00 на ижевском стадионе «Динамо», а сами соревнования пройдут на территории четырёх муниципальных образованиях:

  • в Ижевске (армрестлинг, бильярд, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, корэш, мини-футбол, реретягивание каната, самбо, танцевальный спорт, русские шашки, городки, лапта и сумо);
  • в Якшур-Бодьинском районе (спортивное ориентирование);
  • в Воткинске (Сумо);
  • в Сигаево (городошный спорт).

Заявки на участие необходимо отправлять на электронные адреса izhrpg@mail.ru и il-ig@mail.ru. Сроки приёма продлены до 1 июля. С требованиями к участникам и условиями их допуска можно ознакомиться по ссылке. Там же размещены пример оформления заявки. 

09:40, 28 июня, 2021
Юрий Абашев
907
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования