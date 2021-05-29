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В Воткинске построят новую мототрассу

12:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
В Воткинске построят новую мототрассу
12:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
401
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#мотоциклы\n#спорт\n#строительство
Фото: pixabay.com
401
0

Тренировочная площадка для юных гонщиков появится на месте бывшей промзоны.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске построят новую трассу для воспитанников мотошколы. Она будет оборудована на месте бывшей промзоны, сообщает издание «Воткинские вести».

Площадку в микрорайоне «Южный», где находилась тренировочная трасса для юных мотогонщиков, отвели под здание новой общеобразовательной школы. Сейчас там идут строительные работы.

Новая спортивная трасса появится также на Южном поселке, на территории бывшего завода радиотехнологического оснащения.

Сейчас пустырь расчищают от мусора и делают планировку будущего мотодрома.

12:05, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
401
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#мотоциклы\n#спорт\n#строительство