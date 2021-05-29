Футболисты Удмуртии стали лучшими в соревнованиях на призы «Динамо»

Всероссийское первенство по мини-футболу проходило в Ижевске с 25 по 28 мая.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла первое место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу общества «Динамо». Матчи за приз прославленного физкультурно-спортивного общества проходили в Ижевске с 25 по 28 мая, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В состязаниях участвовало 28 команд, более 400 сильнейших динамовских футболистов со всей России приехали в столицу республики.

В финале сборная Удмуртии встретилась представителями Липецкой области. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу нашей команды. Голы в ворота противника забили Генрих Алкасян и Тимур Низамов.

Так команда Удмуртии стала победителем соревнований во 2 группе всероссийского первенства, а игрок Алексей Коробейников признан одним из лучших в турнире. Второе место заняли футболисты Липецкой области, третье - команда Кирова.

Напомним, Удмуртия готовится поддержать выступления российских футболистов на чемпионате Европы, который стартует 11 июня. Специально для болельщиков в фан-зоне парка имени Кирова пройдут трансляции футбольных матчей на большом экране. Кроме того, здесь будут организованы телемосты между регионами, различные спортивные и развлекательные мероприятия.