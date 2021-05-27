Проект хоккейного клуба «Ижсталь» получил серебро премии в области спортивного маркетинга

Проект «PRO_Ижсталь» прошел в номинации «Лучшая программа по работе с болельщиками».

Ижевск. Удмуртия. Ижевский проект «PRO_Ижсталь» занял второе место в номинации «Лучшая программа по работе с болельщиками». Об этом сообщает пресс служба хоккейного клуба «Ижсталь» на своей страничке в «ВКонтакте».

25 мая креативный директор команды Ирина Гридина презентовала проект перед жюри федерального конкурса V профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2021. Результаты стали известны 26 мая во время торжественной церемонии награждения в «Лужниках».

Лучшей в номинации стала платформа для программ работы с болельщиками для малых клубов и федераций букмекерской конторы. «Бронза» досталась хоккейному клубу «Авангард».

Проект «PRO_Ижсталь» запущен в 2020 году. В каждом выпуске ведущая Дарья Дерюшева рассказывает и показывает болельщикам жизнь хоккейной команды изнутри.