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Проект хоккейного клуба «Ижсталь» получил серебро премии в области спортивного маркетинга

15:16, 27 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Проект хоккейного клуба «Ижсталь» получил серебро премии в области спортивного маркетинга
15:16, 27 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#проект\n#конкурс\n#премия
Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Проект «PRO_Ижсталь» прошел в номинации «Лучшая программа по работе с болельщиками».

Ижевск. Удмуртия. Ижевский проект «PRO_Ижсталь» занял второе место в номинации «Лучшая программа по работе с болельщиками». Об этом сообщает пресс служба хоккейного клуба «Ижсталь» на своей страничке в «ВКонтакте». 

25 мая креативный директор команды Ирина Гридина презентовала проект перед жюри федерального конкурса V профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2021. Результаты стали известны 26 мая во время торжественной церемонии награждения в «Лужниках». 

Лучшей в номинации стала платформа для программ работы с болельщиками для малых клубов и федераций букмекерской конторы. «Бронза» досталась хоккейному клубу «Авангард».  

Проект «PRO_Ижсталь» запущен в 2020 году. В каждом выпуске ведущая Дарья Дерюшева рассказывает и показывает болельщикам жизнь хоккейной команды изнутри.

15:16, 27 мая, 2021
Екатерина Сентемова
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#проект\n#конкурс\n#премия