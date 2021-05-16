Проект «PRO_Ижсталь» стал финалистом V Профессиональной премии в области спортивного маркетинга

Ижевский проект прошел сразу в 2 номинациях.

Ижевск. Удмуртия. Проект «PRO_Ижсталь» номинирован на V Профессиональную премию в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2021. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Из 270 заявок в шорт-лист вошли только 179. Ассоциация «Хоккейный клуб «Ижсталь» со своим проектом «PRO_Ижсталь» прошла сразу в 2 номинациях: лучшая программа по работе с болельщиками и лучшая работа в социальных сетях.

Проект был создан в 2020 году, и стех пор уже вышло 5 видео. В каждом выпуске ведущая шоу Дарья Дерюшева рассказывает и показывает болельщикам закулисье хокейного клуба.

24-25 мая ассоциации предстоит очная защита проекта перед членами экспертного жюри. Лауреатов объявят 26 мая на торжественной церемонии награждения в Большой спортивной арене «Лужники».