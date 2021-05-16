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Проект «PRO_Ижсталь» стал финалистом V Профессиональной премии в области спортивного маркетинга

15:27, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Проект «PRO_Ижсталь» стал финалистом V Профессиональной премии в области спортивного маркетинга
15:27, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#премия\n#номинация
Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Ижевский проект прошел сразу в 2 номинациях.

Ижевск. Удмуртия. Проект «PRO_Ижсталь» номинирован на V Профессиональную премию в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2021. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».
Из 270 заявок в шорт-лист вошли только 179. Ассоциация «Хоккейный клуб «Ижсталь» со своим проектом  «PRO_Ижсталь» прошла сразу в 2 номинациях: лучшая программа по работе с болельщиками и лучшая работа в социальных сетях.
Проект был создан в 2020 году, и стех пор уже вышло 5 видео. В каждом выпуске ведущая шоу Дарья Дерюшева рассказывает и показывает болельщикам закулисье хокейного клуба.
24-25 мая ассоциации предстоит очная защита проекта перед членами экспертного жюри. Лауреатов объявят 26 мая на торжественной церемонии награждения в Большой спортивной арене «Лужники».
15:27, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#премия\n#номинация