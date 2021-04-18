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Проект жителя Воткинска победил в одной из номинаций федерального конкурса «Ты в игре».

15:00, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
Проект жителя Воткинска победил в одной из номинаций федерального конкурса «Ты в игре».
15:00, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#конкурс
Фото: vk.com/minsport_ur
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Церемония награждения состоялась 15 апреля в Москве.

Воткинск. Удмуртия. Проект уроженца Воткинска Романа Савельева победил в одной из номинаций федерального конкурса «Ты в игре». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Всего было подано 2 608 заявок на участие. Удмуртию представляли три проекта: Клуб скандинавской ходьбы «ХодиКо», «Вело Эко патруль» и «Я отец». Последний стал победителем в номинации «Лучший семейный портрет».

«Я отец» - это конкурс для отцов и детей, в котором придается значимость в воспитании ребенка именно отцу. Его идея - вовлечь родителей в совместные занятия с детьми. Проект был придуман и реализован Романом Савельевым в 2018 году.

15:00, 18 апреля, 2021
Юрий Абашев
170
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#конкурс