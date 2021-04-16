Старые лыжи и палки начали собирать на биатлонном комплексе Ижевска для создания арт-объекта

Предполагается, что стена из лыжного инвентаря и трон появятся уже во второй половине мая.

Ижевск. Удмуртия. На биатлонном комплексе имени Демидова в Ижевске начали собирать старый лыжный инвентарь. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» директор республиканского стрелково-спортивного комплекса Ростислав Мусалимов, из ненужных лыж, палок, ботинок и креплений планируется создать арт-объект.

Предполагается, что это будет фотозона: многоуровневая лыжная стена и трон. «Мне хочется это всё раскрасить красками, баллончиками, сделать хештег, РССК имени Демидова написать сзади на стене. Если делать, то как-то оригинально, креативно», - сообщил Мусалимов.

Утварь принимают на «биатлоне» с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. К созданию композиции приступят в середине мая, когда позволит погода.

Разместить арт-объект планируют возле судейского дома, который в настоящее время находится в аварийном состоянии. Для проведения строительной экспертизы запущен сбор средств на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Экспертиза позволит определить: можно ли отремонтировать здание или необходимо строить новое. Отметим, что за три недели со старта кампании удалось собрать чуть меньше 44 тыс. рублей из запланированных 200 тыс. рублей.