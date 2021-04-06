Глава Удмуртии: ни копейки из бюджета на профессиональный игровой спорт дополнительно я не выделю

В приоритете - развитие детского спорта.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об отношении к профессиональному спорту Удмуртии. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

«С учетом того, в каком состоянии находится детский спорт, инфраструктура спортивная, состояние объектов, в том числе и школьных спортивных, я признаюсь, и абсолютно осознанно для себя сделал приоритет, что на первые 4-5 лет своей работы в фокусе моего внимания, пристальном, профессиональные команды не будут», - сказал он.

В приоритете массовый, детский спорт. По словам главы, более важно на бюджетные средства, которые сняли с профессиональных команд, улучшить инфраструктуру к удмуртским летним и зимним сельским играм, начать ремонтировать детские объекты.

«Я очень переживаю за клубы, я очень хочу, чтобы «Ижсталь» боролась за Кубок Петрова, но это огромные деньги», - отметил Бречалов. В апреле власти намерены встретиться с руководством федераций, а также руководством спортивных команд.

«Я шел навстречу с точки зрения менеджмента во всех вопросах. В 2017 году у нас было 106 млн рублей, мы им («Ижстали» – прим. ред.) оставили почти 94 млн рублей. Это огромные деньги, честно, я бы хотел еще сократить <…>. И я ищу спонсоров, а ищет ли руководство, менеджмент? Нет. Я надеюсь, на дальнейший период у нас будут возможности через привлечение партнеров <…>. Ни копейки больше из бюджета Удмуртской Республики на профессиональный игровой спорт дополнительно я не выделю, только на инфраструктуру», - заключил Бречалов.