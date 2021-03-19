Хоккеисты «Знамя-Удмуртия» в финальном туре Высшей лиги встретятся с командой из Хакасии

В турнирной таблице Всероссийских соревнований по хоккею с мячом воткинская команда занимает вторую позицию.

Воткинск. Удмуртия. В Кемерово продолжаются финальные игры Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2020-2021 годов. На этой неделе «Знамя-Удмуртия» встречалась с московским «Динамо-Крылатское», сообщается на официальной странице клуба в сети «Вконтакте». Матч завершился победой воткинского коллектива со счетом 5:3. Голы забили Александр Казаев (29-я минута), Евгений Перевощиков (51 и 87) и Василий Арестов (80 и 90).

19-20 марта подопечные Вячеслава Никифорова поборются за выход из группы с представителями Хакасии – командой «Саяны» из Абакана. Прямые трансляции игр доступны на YouTube-канале первенства, начало в 13:00.

Сегодня «Знамя-Удмуртия» занимает срединное положение в своей группе, в активе воткинской команды 6 очков при 3 сыгранных матчах. Представители Удмуртии уступают только хозяевам льда – кемеровской команде «Кузбасс-2».

Напомним, в этом году воткинское «Знамя» отметит юбилей – 45 лет со дня основания клуба. В 1966 году при Воткинском машиностроительном заводе была сформирована команда мастеров. В целом развитие игр по хоккею с мячом в Удмуртии насчитывает уже почти 90-летнюю историю.