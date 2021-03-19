Команда из Удмуртии заняла третье место в общем зачёте на лыжных соревнованиях в Йошкар-Оле

Цель турнира — развитие детско-юношеского туризма в России.

Йошкар-Ола. Марий Эл. Сборная команда Удмуртии заняла призовые места на Всероссийских соревнованиях по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся, которые прошли в Йошкар-Оле. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Программа соревнований включала в себя несколько дистанций: лыжная за Кубок ПФО (эстафета), конкурс краеведов, соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная» (3 и 4 класс дистанции), соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - связка» (3 и 4 класс дистанции) и соревнования в дисциплине «дистанция – лыжная - группа» (3 и 4 класс дистанции).

По результатам марафона, прошедшего 10-14 марта, группа 14-15 лет: заняла 1 место в общем зачёте делегации, 1 и 3 места в групповой и одиночной лыжных дистанциях юношей, а также 1 и 3 места в лыжной дистанции в связке среди девушек.

Группа 16-18 лет: 3 место в общем зачёте делегации, 3 места в групповой лыжной дистанции среди юношей и девушек соответственно.