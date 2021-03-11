Альберт Логинов покинул пост главного тренера «Ижстали»

Руководить тренировочным процессом команды будет Константин Маслюков.

Ижевск. Удмуртия. По соглашению сторон расторгнут контракт между ХК «Ижсталь» и главным тренером Альбертом Логиновым. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Руководить тренировочным процессом команды будет старший тренер Константин Маслюков.

Напомним, что минувший сезон для «Сталеваров» оказался неудачным, они заняли последнее 26 место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попали в плей-офф. В марте клуб возобновил тренировки.