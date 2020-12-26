Счёт по итогам встречи составил 3:1 в пользу казанцев.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили на выезде казанскому «Барсу». Матч в столице Татарстана завершился в пятницу, 25 декабря, со счётом 3:1, сообщила пресс-служба команды.

«Не истекла и минута после стартового вбрасывания, а «Ижсталь» заработала штраф за нарушение численного состава. Казанцы «оценили» рвение ижевчан и наказывать не стали. В целом период прошел в равной борьбе. У «барсов» была «штанга», у «сталеваров» — непопадание в «пустые ворота», но голов так и не случилось», — говорится в сообщении.

Счёт открыли лишь во втором периоде, когда команды играли в неравных составах. Гол забили казанцы в меньшинстве. Ижсталевцы дважды нарушили правила и почти две минуты оборонялись втроём. Казанцы в долгу не остались и тоже предоставили гостям почти четыре минуты поиграть в большинстве. За пять минут до окончания матча Альберт Логинов пошёл ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого игрока, когда соперник и без того играл в меньшинстве. Но шайба влетела в пустые ворота «Ижстали».

Ижевчанам удалось реализовать большинство, но уже в стандартном сочетании игроков. С передачи Юрия Маслова и Дмитрия Ермошенко гол забил Даниил Конькин. Большего добиться ижсталевцам уже не удалось.

В воскресенье, 27 декабря, «Ижсталь» сыграет с «Ладой» из Тольятти.