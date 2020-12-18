«Рождественская вечерняя лыжная гонка» пройдет в Ижевске в новогодние праздники

Она состоится 4 января на СОЛК имени Галины Кулаковой.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники в Ижевске пройдет «Рождественская вечерняя лыжная гонка». Новый год – не повод засиживаться за столом. 4 января на СОЛК имени Кулаковой состоится традиционная «Рождественская вечерняя лыжная гонка». Она станет первым этапом Кубка по лыжным гонкам имени Галины Кулаковой.

В этот раз организаторы увеличили дистанции: 10 и 5 км для мужчин, 7,5 и 2,5 км для женщин.

Участие платное:

– 2,5 и 5 км – 300 рублей;

– 5 и 10 км – 500 рублей;

– корпоративный зачет – 3000 рублей.

На финише каждый участник получит памятную медаль.

Выдача стартовых пакетов пройдет 4 января с 13:00 до 15:30 на СОЛК имени Кулаковой.

Отметим, что в этом сезоне Кубок по лыжным гонкам имени Галины Кулаковой состоит из трех стартов: Рождественской лыжной гонки (Ижевск, 4 января), Лыжной гонки всех влюбленных (Алнаши, 14 февраля) и Международного лыжного марафона имени Кулаковой (Ижевск, 21 марта)

За финиш на каждом этапе Кубка участникам начисляются баллы. Для того, чтобы претендовать на победу, надо финишировать минимум на двух этапах.