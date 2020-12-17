Каток появится на территории водоема сквера оружейника Драгунова в Ижевске

Предполагается, что он откроется в конце следующей неделе.
Ижевск. Удмуртия. На территории водоема в сквере оружейника Драгунова в Ижевске появится каток. Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на него будет бесплатный.
Разрешение на организацию катка получено от ГУ МЧС по Удмуртии и регионального Минприроды. На данный момент на территории сквера установлены пункт проката и теплая раздевалка, идет монтаж перил и заливка льда.
Каток планируется открыть в конце следующей недели. При входе будет работать прокат коньков.
По данным муниципалитета, в каждом районе работают бесплатные катки. С полным списком можно ознакомиться на сайте города.