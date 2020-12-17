Каток появится на территории водоема сквера оружейника Драгунова в Ижевске

Предполагается, что он откроется в конце следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. На территории водоема в сквере оружейника Драгунова в Ижевске появится каток. Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на него будет бесплатный.

Разрешение на организацию катка получено от ГУ МЧС по Удмуртии и регионального Минприроды. На данный момент на территории сквера установлены пункт проката и теплая раздевалка, идет монтаж перил и заливка льда.

Каток планируется открыть в конце следующей недели. При входе будет работать прокат коньков.