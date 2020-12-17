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Каток появится на территории водоема сквера оружейника Драгунова в Ижевске

13:30, 17 декабря, 2020
Дарья Саушина
Каток появится на территории водоема сквера оружейника Драгунова в Ижевске
13:30, 17 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#спорт\n#зима\n#общество
Фото: pixabay.com
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Предполагается, что он откроется в конце следующей неделе.

Ижевск. Удмуртия. На территории водоема в сквере оружейника Драгунова в Ижевске появится каток. Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на него будет бесплатный.
Разрешение на организацию катка получено от ГУ МЧС по Удмуртии и регионального Минприроды. На данный момент на территории сквера установлены пункт проката и теплая раздевалка, идет монтаж перил и заливка льда.
Каток планируется открыть в конце следующей недели. При входе будет работать прокат коньков.
По данным муниципалитета, в каждом районе работают бесплатные катки. С полным списком можно ознакомиться на сайте города.
13:30, 17 декабря, 2020
Дарья Саушина
25
0
#Ижевск\n#спорт\n#зима\n#общество