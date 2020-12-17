Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» одолели БК «Новосибирск»

Матч прошёл на домашнем для ижевчан паркете.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский БК «Купол-Родники» одолел на своём паркете баскетболистов из Новосибирска. Матч вечером среды, 16 декабря, завершился со счётом 79:70 в пользу ижевчан.

«Обе команды, что называется, на кураже. Поэтому любители баскетбола вправе были ожидать яркого и красивого поединка. Но что-то пошло не так практически сразу же. Сначала казалось, будто гости совсем растерялись на нашем паркете. Ижевчане спокойно ушли в отрыв, без особых проблем», — говорится в сообщении.

Постепенно картина игры координально поменялась. И уже хозяевам перестало везти — от двузначной разницы в счёте не осталось и следа. К последнему игровому отрезку началась равная борьба. До последнего момента не было ясно, кто же выйдет победителем из этого непростого матча. Самым результативным игроком «купольцев» стал Радослав Пекович. На его счету 27 очков и красивейшие данки.

«Доели последний валидол», «Вместе с бахилами выдавайте валидол. Спасибо за эмоциональную игру!» «Радослав — машина сегодня. Да и валидол обязательно дополнение к билету», «От игры волосы дыбом вставали. Пекович вчера раскрылся, конечно. Вот так и надо», — так прокомментировали матч болельщики «Купола-Родников».