Ижевские «Купол-Родники» одолели на своем паркете баскетболистов из Сургута

Следующая игра в рамках Суперлиги — 16 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» обыграл на своём паркете команду «Университет-Югра» из Сургута. Как сообщила пресс-служба команды, матч завершился в воскресенье, 13 декабря, со счётом 92:79.

В первой половине встречи гости более уверенно смотрелись на паркете. Периодами им удавалось уходить в отрыв на 10 очков. Но долго такая разница не сохранялась. Начиная с третьей четверти, хозяева стали контролировать ход игры и убегать от «студентов» в двузначный отрыв.

Самым результативным игроком матча в составе ижевской команды был Евгений Фидий. На его счету 23 очка. Следующий матч «Купол-Родники» проведут 16 декабря, встретившись с БК «Новосибирск».