Ижевские «Купол-Родники» выиграли в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу

Матч состоялся в Ижевске, впереди — игра на Сахалине.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» выиграли в первом матче полуфинала Кубка России по баскетболу. Как сообщила пресс-служба команды, «купольцы» обыграли «Восток-65» со счётом 83:73.

«Этот матч был первый во всех отношениях. Первый раз мы играем в полуфинале такого турнира. Первый раз в этом сезоне на трибунах — наши болельщики. И впервые за долгое время баскетбол стал настоящим праздником, которого так долго все ждали», — говорится в сообщении.

Ижевчанам сразу удалось обозначить свою хозяйскую позицию. За них был «шестой полевой», не откладывая дел в долгий ящик, «купольцы» стали уходить в отрыв. Во второй четверти гости попытались навязать свою игру и свели к минимуму десятиочковое отставание. Дальше пошла равная борьба, при которой хозяева старались контролировать ситуацию на паркете, а островитяне — найти «дыры» в обороне соперника. Иногда это у них получалось. Особенно под кольцом. Тем не менее, дестабилизировать ижевчан сахалинцам было не по силам.

Очень хороший матч для зрителей, зрелищный. Десять очков удалось выиграть, но предстоит ответная встреча тяжёлая на востоке. Будем там стараться удержать этот счёт и пройти в финал. <...> При зрителях сразу лучше играем, атмосфера. Хотелось бы это отметить», — признался в послематчевой пресс-конференции тренер «Купола-Родников» Милош Павичевич.

Свои первые очки в этом матче набрал новобранец команды Евгений Войтюк. Второй полуфинальный матч пройдёт 28 декабря на Сахалине.