Константина Маслюкова назначили старшим тренером ХК «Ижсталь»

Владимир Маслов остался в тренерском штабе.

Ижевск. Удмуртия. Старшим тренером хоккейной команды «Ижсталь» назначили Константина Маслюкова. Об этом сообщила пресс-служба клуба в среду, 9 декабря.

Отметим, что Владимир Маслов остаётся в тренерском штабе. Он будет отвечать за физическую подготовку в команде и взаимодействие с молодёжным хоккеем Удмуртии по методике физической подготовки.

Наша справка: Константин Николаевич Маслюков родился 22 августа 1970 года. Мастер спорта международного класса.

Карьеру игрока начал в «Ижстали» — сезоны 1986/87-1988/89 годов. Привлекался в юниорскую сборную СССР, национальную сборную России. Входит в символический «Клуб Фетисова». Один из лучших защитников «Ижстали» за всю историю команды. Призёр первенства Вооружённых сил СССР, обладатель Кубка Европы.

Тренерскую карьеру начал в сезоне 2013-14 годов в должности старшего тренера МХК «Ижевская Сталь», в следующем сезоне перешёл на тренерскую должность СДЮСШОР «Авангард» (Омск). В его тренерской «географии» Волжск, Ноябрьск, Подольск и Китай.