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Турнир по хоккею на валенках состоится в Ижевске 12 декабря

14:26, 09 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Турнир по хоккею на валенках состоится в Ижевске 12 декабря
14:26, 09 декабря, 2020
Аграфена Костромская
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 декабря состоится турнир по хоккею на валенках. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Мероприятие пройдёт в микрорайоне «Новый город» по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 2. К участию в нём приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет, с собой нужно будет взять хоккейные клюшки. Команды могут быть как маленькие (6 человек), так и большие (12 человек). Нужна предварительная регистрация. 
По программе турнира, в 10:45 начнётся регистрация участников, в 11:00 — жеребьёвка и инструктаж, в 11:10 — разминка и старт. В 12:50 начнётся награждение участников. 
Напомним, что Чемпионат по хоккею на валенках в Ижевске стартовал 27 ноября. Он проводится среди дошкольников, школьников и взрослых команд. 12 декабря, в День Конституции, и в честь статьи 12 основного закона страны о местном самоуправлении, на льду встретится сборная хоккей-на-валеночной лиги и сборная Гордумы Ижевска.
14:26, 09 декабря, 2020
Аграфена Костромская
233
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей