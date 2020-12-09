Турнир по хоккею на валенках состоится в Ижевске 12 декабря

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 декабря состоится турнир по хоккею на валенках. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Мероприятие пройдёт в микрорайоне «Новый город» по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 2. К участию в нём приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет, с собой нужно будет взять хоккейные клюшки. Команды могут быть как маленькие (6 человек), так и большие (12 человек). Нужна предварительная регистрация.

По программе турнира, в 10:45 начнётся регистрация участников, в 11:00 — жеребьёвка и инструктаж, в 11:10 — разминка и старт. В 12:50 начнётся награждение участников.