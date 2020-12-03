Ижевские «Купол-Родники» уступили на выезде баскетболистам Самары

Матч завершился со счётом 88:72 в пользу «Самары».

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты команды «Купол-Родники» уступили на выезде соперникам в Самаре. Как сообщает пресс-служба команды, матч завершился вечером 2 декабря со счётом 88:72 в пользу «Самары».

Матч прошёл в рамках bwin чемпионата России — мужской Суперлиги-1. К середине стартового периода самарцы трижды подряд попали издали, но ижевчан это не смутило. Каждый раз играющие в Самаре с особым настроем Максим Числов, Василий Мартынов и Евгений Фидий помогли своей команде не упасть в пике. К концу четверти «купольцы» и вовсе ускорились — первая четверть завершилась со счётом 18:23 в пользу «Купола-Родников».

К большому перерыву самарцы всё ещё отставали — 41:44. К концу третьего отрезка хозяева паркета чуть вырвались вперёд — 62:58. Когда до конца основного времени оставалось менее пяти минут, самарцы пошли в отрыв. В итоге «купольцы» уступили, окончательный счёт — 88:72.

«Сил нам не хватило на концовку: мы перестали делать то, что делали в начале матча, потеряли концентрацию. Но «Самара» заслуженно победила, поздравляю команду. И мы-то сегодня играли хорошо — но самарцы заслужили победу. Какую-то часть матча мы выглядели неплохо, но в итоге проиграли 16 очков», — сказал в послематчевой пресс-конференции главный тренер «Купола-Родники» Милош Павичевич.

Евгений Фидий, Форвард команды Евгений Фидий также отметил, что была проведена хорошая игра, но на концовку ребят просто не хватило.

«Несколько ребят у нас не смогли приехать — и поэтому нам не хватило глубины скамейки и концентрации в концовке. «Самара» — сильная команда, это понятно, мы серьёзно готовились к матчу, но чуть не повезло. И счёт получился даже обидным для нас», — прокомментировал Фидий.