В выходные горнолыжные курорты Удмуртии откроют зимний сезон

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что базы будут работать при условии соблюдения эпидемиологических правил.

Ижевск. Удмуртия. Горнолыжные курорты Удмуртии откроют зимний сезон уже в эти выходные. Об этом сообщается на страницах организаций в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава республики Александр Бречалов прокомментировал вопрос открытия баз отдыха. «Горнолыжные курорты в регионе будут открыты, но с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических правил», - написал глава.

20 и 21 ноября жителей Удмуртии ждут прокатиться на лыжах и сноуборде в «Нечкино». Праздничное открытие пройдет в субботу. Для катания запустят три трассы.

Спортивно отдохнуть ждут и на «Чекериле». Техническое открытие курорта состоится 21 и 22 ноября. Праздничное открытие запланировано на следующую субботу, 28 ноября.