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В выходные горнолыжные курорты Удмуртии откроют зимний сезон

08:30, 20 ноября, 2020
Анна Торхова
В выходные горнолыжные курорты Удмуртии откроют зимний сезон
08:30, 20 ноября, 2020
Анна Торхова
424
0
#Ижевск\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Нечкино\n#снег
Фото: pixabay.com
424
0

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что базы будут работать при условии соблюдения эпидемиологических правил.

Ижевск. Удмуртия. Горнолыжные курорты Удмуртии откроют зимний сезон уже в эти выходные. Об этом сообщается на страницах организаций в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава республики Александр Бречалов прокомментировал вопрос открытия баз отдыха. «Горнолыжные курорты в регионе будут открыты, но с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических правил», - написал глава.

20 и 21 ноября жителей Удмуртии ждут прокатиться на лыжах и сноуборде в «Нечкино». Праздничное открытие пройдет в субботу. Для катания запустят три трассы.

Спортивно отдохнуть ждут и на «Чекериле». Техническое открытие курорта состоится 21 и 22 ноября. Праздничное открытие запланировано на следующую субботу, 28 ноября.

 

08:30, 20 ноября, 2020
Анна Торхова
424
0
#Ижевск\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Нечкино\n#снег