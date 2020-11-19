Команду назвали «Прайд».

Малая Пурга. Удмуртия. У Малопургинского района появилась своя сборная по хоккею. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава муниципального образования Сергей Юрин.

«Любителей поиграть в хоккей в районе всегда хватало, были местечковые команды Кечево, Иваново-Самарское, Капустино, Гожня, Пуро-Можга, Пугачево…. Но не было сборной района», — написал Сергей Юрин.

Команду из 28 человек назвали «Прайд». Капитаном сборной стал Андрей Фатеев. Он отметил, что сейчас они играют в Дворовой хоккейной лиге и занимают 2 место турнирной таблицы в ДХЛ.

Спонсор команды предоставил хоккеистам форму и еженедельную аренду в ледовом дворце Агрыза.





