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У Малопургинского района появилась своя сборная по хоккею

16:05, 19 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
У Малопургинского района появилась своя сборная по хоккею
16:05, 19 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#спорт\n#Малая Пурга\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: vk.com/syurin81
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Команду назвали «Прайд».

Малая Пурга. Удмуртия. У Малопургинского района появилась своя сборная по хоккею. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава муниципального образования Сергей Юрин.

«Любителей поиграть в хоккей в районе всегда хватало, были местечковые команды Кечево, Иваново-Самарское, Капустино, Гожня, Пуро-Можга, Пугачево…. Но не было сборной района», — написал Сергей Юрин.

Команду из 28 человек назвали «Прайд». Капитаном сборной стал Андрей Фатеев. Он отметил, что сейчас они играют в Дворовой хоккейной лиге и занимают 2 место турнирной таблицы в ДХЛ. 

Спонсор команды предоставил хоккеистам форму и еженедельную аренду в ледовом дворце Агрыза.



16:05, 19 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#спорт\n#Малая Пурга\n#хоккей\n#Удмуртия