Хоккеисты «Ижстали» проиграли в домашнем матче «Тамбову»

Игра закончилась со счётом 2:4 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на домашнем проиграли клубу «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Встреча состоялась накануне, 18 ноября, в ледовом дворце «Ижсталь».

В начале встречи «сталевары» дважды оставались в меньшинстве из-за удалений. На одиннадцатой минуте гости открыли счёт. Во втором периоде ижевские хоккеисты забили ответный гол, однако спустя полминуты соперник восстановил перевес в одно очко.

После забитой шайбы «Тамбов» пошёл в наступление и реализовал ещё два голевых момента, оторвавшись от «сталеваров» на три очка. На 48-й минуте «Ижсталь» оформила свой последний гол в этой игре. Отличился Василий Хабаров с передачи Евгения Орлова.

Матч закончился со счётом 2:4 в пользу гостей.

К сожалению, мы проиграли свой «пятак» - нам забили голы с «пятака». Подвела игровая дисциплина: в начале матча давать четыре минуты преимущества сопернику – не есть хорошо. Попытались переломить игру, сравняли счет, но восемь минут удалений говорит о том, что дисциплина у нас хромает. Там, где необходимо дорабатывать ногами, мы работаем руками», — рассказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Полозов.