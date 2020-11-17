Хоккеисты «Ижстали» в овертайме вырвали победу у соседей по турнирной таблице

С 11 очками в запасе команда из Удмуртии занимает предпоследнюю строчку таблицы.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» на домашнем льду в овертайме обыграла воронежский «Буран». Как сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба, матч прошел 16 ноября этого года. Зрителями в ледовом дворце стали мягкие игрушки. Болельщикам по-прежнему нельзя лично присутствовать на трибунах.

«Буран» и «Ижсталь» соседствуют внизу турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. Эта встреча вылилась в принципиальное противостояние. Стартовое напряжение отразилось на игре. В первом периоде движения на площадке было много, но опасных моментов создано два. Первый на 10-й минуте завершился голом в большинстве Евгения Орлова, второй – сейвом Савелия Кононова.

В начале второй двадцатиминутки гости стали чаще осаждать зону ижевчан. Их натиск принес результат. На 27-й минуте после броска Александра Калинина Иван Романов подправил шайбу в ворота. До окончания основного времени счет на табло так и остался 1:1.

Все решилось в овертайме. Евгений Орлов перехватил шайбу в своей зоне и в паре с Григорием Понкратовым устремился к воротам соперников. Выход «два в одного» точным броском завершил Понкратов. Эта победная шайба для Григория стала первой в ВХЛ.

Главный тренер «Ижстали» Константин Полозов, комментируя результаты матча, отметил, что обе команды бились за победу. «Мы сыграли построже, потому что изначально настраивались на результат. Были проблемы, но третий период показал, что, когда мы собираемся, мы можем сыграть правильно, обезопасив свои ворота. Необходимо добавить агрессивности при атаке, которая позволяла бы забивать и реализовывать те моменты, которые мы создаем», - сказал наставник.

В настоящее время команда из столицы Удмуртской Республики занимает 25-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками в активе.