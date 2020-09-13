«Динамовскую милю» в Ижевске пробежали 1200 человек

Легкоатлетам предложили на выбор пять дистанций.
Ижевск. Удмуртия. Легкоатлетический забег «Динамовская миля» в Ижевске собрал 1200 участников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике, состязания прошли 12 и 13 сентября.
Традиционно маршрут прошел по центральным улицам Ижевска: Пушкинской, Карла Маркса, Советской, Коммунаров, Красногеройской, Лихвинцева, переулку Широкому и Кирова. Стартовали и финишировали участники на стадионе «Динамо».
В этом году на старт вышли более 1200 человек. В забегах участвовали все желающие от 18 до 65 лет. Они могли выбрать дистанцию в 200 м, 400 м, 1609 м, 10 км и 21,1 км.
В полумарафонском забеге принял участие сильнейший легкоатлет России Ринас Ахмадеев.
Победителями в забегах стали:
На дистанции 1609 метров (мужчины):
- Андрей Бочкарев
- Антон Глущенко
- Родион Машковцев
На дистанции 1609 метров (девушки):
- Алина Гимазетдинова
- Наталья Удегова
- Яна Овчинникова
На дистанции 10 км (мужчины):
- Андрей Трофимов
- Хмелев Виталий
- Николай Лягаев
На дистанции 10 км (девушки):
- Наталья Корепанова
- Екатерина Ежова
- Алина Байкова
На дистанции 21,1 км (мужчины):
- Ринас Ахмадеев
- Алексей Полтанов
- Виталий Дьяконов
На дистанции 10 км (девушки):
- Светлана Карамашева
- Юлия Корепанова
- Вера Исмагилова
Победителям вручили медали, дипломы и памятные подарки.