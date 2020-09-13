«Динамовскую милю» в Ижевске пробежали 1200 человек

Легкоатлетам предложили на выбор пять дистанций.

Ижевск. Удмуртия. Легкоатлетический забег «Динамовская миля» в Ижевске собрал 1200 участников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике, состязания прошли 12 и 13 сентября.

Традиционно маршрут прошел по центральным улицам Ижевска: Пушкинской, Карла Маркса, Советской, Коммунаров, Красногеройской, Лихвинцева, переулку Широкому и Кирова. Стартовали и финишировали участники на стадионе «Динамо».

В этом году на старт вышли более 1200 человек. В забегах участвовали все желающие от 18 до 65 лет. Они могли выбрать дистанцию в 200 м, 400 м, 1609 м, 10 км и 21,1 км.

В полумарафонском забеге принял участие сильнейший легкоатлет России Ринас Ахмадеев.

Победителями в забегах стали:

На дистанции 1609 метров (мужчины):

- Андрей Бочкарев

- Антон Глущенко

- Родион Машковцев

На дистанции 1609 метров (девушки):

- Алина Гимазетдинова

- Наталья Удегова

- Яна Овчинникова

На дистанции 10 км (мужчины):

- Андрей Трофимов

- Хмелев Виталий

- Николай Лягаев

На дистанции 10 км (девушки):

- Наталья Корепанова

- Екатерина Ежова

- Алина Байкова

На дистанции 21,1 км (мужчины):

- Ринас Ахмадеев

- Алексей Полтанов

- Виталий Дьяконов

На дистанции 10 км (девушки):

- Светлана Карамашева

- Юлия Корепанова

- Вера Исмагилова

Победителям вручили медали, дипломы и памятные подарки.