Хоккеистов «Ижстали» разгромили в выездном матче со счётом 5:0

Ижевский клуб занял последнюю строчку в турнирной таблице Высшей Хоккейной лиги.





Ижевск. Удмуртия. Вторая игра хоккейного клуба «Ижсталь» в регулярном чемпионате ВХЛ закончилась разгромом со счётом 5:0. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Ижевские хоккеисты провели гостевой матч с челябинским «Челметом» 7 сентября.

Игра началась с минуты молчания в память о гибели хоккеистов «Локомотива» в авиакатастрофе. Спортсмены вышли на лёд с траурными лентами.

В первом периоде «сталевары» активно действовали в зоне соперника. Однако уже ко второму периоду ижевчан прижали к своим воротам. Игровой ритм был сбит удалением двух игроков «Ижстали».

Вратарь «сталеваров» Савелий Кононов успешно отражал шайбы, но бросок Владимира Бобылева на 34:57 в «девятку» был неберущимся. В третьем периоде челябинцы развили свой успех и забили ещё четыре шайбы, доведя счёт до разгромного 5:0.

«Однозначно - по игре соперник был сильнее. Начали не так, как хотелось бы. Не так активно сыграли. Потом пришли в себя, создали несколько хороших моментов в первом периоде. На этом всё. Знали, будет сложная игра», — рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Ижстали» Дмитрий Щеглов.

Отметим, что в стартовом матче регулярного турнира Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» уступила курганскому «Зауралью» со счётом 4:1.