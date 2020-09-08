Количество мест ограничено.

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова смогут принять участие в велоквесте «ГороДорог». Как сообщает пресс-служба администрации «северной столицы» Удмуртской Республики, мероприятие состоится 19 сентября в 14:00.

«Настало время проверить свой интеллектуальный уровень и физическую подготовку», – призывают организаторы.

В команде может быть от 2 до 5 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Количество мест ограничено.

Для участия в велоквесте нужно:

- подать заявку до 16 сентября;

- вступить в группу мероприятия в соцсети «Вконтакте»;

- иметь устройство с выходом в интернет и приложением для считывания QR-кодов.