Сборную по прыжкам на батуте создадут в Удмуртии

В республике появилась Спортивная федерация прыжков на батуте.

Ижевск. Удмуртия. Спортивная федерация прыжков на батуте появилась в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

«Прыжки на батуте – это сложно-координационный вид спорта, включающий в себя индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини трампе. Теперь всему этому можно будет научиться и в Удмуртии», – отмечается в сообщении.

Федерация набирает в спортивную секцию детей в возрасте от 5 до 16 лет. В дальнейшем планируется сформировать сборную Удмуртии и подготовить команду к соревнованиям регионального, российского и международного масштаба.

Подать заявки можно по телефону 8-904-318-9334 или отправив письмо на адрес roo.fpbyr@bk.ru.

Для зачисления необходимо предоставить документы:

- справку от врача об отсутствии противопоказаний для занятий по прыжкам на батуте;

- копию свидетельства о рождении или паспорта;

- фотографии размером 3х4.