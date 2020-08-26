Участников международного фестиваля скандинавской ходьбы в Ижевске пустят на трассу только со справкой об отсутствии коронавируса

Принять участие в фестивале не смогут несовершеннолетние и люди старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. Международный фестиваль скандинавской ходьбы в Ижевске пройдет с ограничениями. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, мероприятие пройдет 29 августа на территории парка Кирова. Из-за угрозы распространения коронавируса участие в нем не смогут принять лица старше 65 лет, а также несовершеннолетние. Кроме того, спортсмены должны будут предоставить справку о тестировании на Covid-19.

О своем намерении пройти различные дистанции заявили спортсмены из всех районов Удмуртии, а также команды Московской и Ленинградской областей, Пермского края, Алтайского края и других регионов. Участники соревнований преодолеют фиксированные дистанции: 3, 5, 10 км и марафон (42,195 км). Марафонцы стартуют в 8:00, официальное открытие фестиваля запланировано на 11:00.

По данным Минздрава Удмуртии, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, выступления творческих коллективов, будут работать тематические площадки. Республиканский центр медицинской профилактики организует в парке «Аллею здоровья». На ней можно будет:

- измерить артериальное давление,

- определить уровень насыщения крови кислородом, определить уровень сахара и холестерина крови (натощак, желательно иметь паспорт и медицинский полис);

- пройти тестирование на наличие ранних признаков нарушений памяти в рамках Международного проекта «Мемени»;

- анонимно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию врача-инфекциониста по профилактике ВИЧ-инфекции;

- получить консультацию терапевта по здоровому образу жизни и профилактике хронических заболеваний.