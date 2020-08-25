Счёт по итогам матча составил 2:0.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты команды «Зенит-Ижевск» уступили на выезде в Димитровграде местной «Ладе». Как сообщила пресс-служба команды, матч прошёл в понедельник, 24 августа.

Уже на 7 минуте встречи красную карточку получил футболист «Лады» Роман Пронин, а на 14 минуте «горчичник» получил Дмитрий Маскаев. На перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Через три минуты после начала второго тайма Максим Нестеров забивает первый гол в ворота «Зенита-Ижевск». На 57 минуте жёлтую карточку получает ижевский футболист Евгений Мухаметзянов. Ещё через пять минут Нестеров вновь забивает гол в ворота ижевчан. К основному времени были добавлены три минуты, но это не изменило итогов матча. «Зенит-Ижевск» проиграл «Ладе» со счётом 0:2.

«Обе команды приложили максимум усилий, но соперник выглядел более готовым в силу ряда причин. Они заслуженно победили», — прокомментировал после матча главный тренер ижевчан Дмитрий Кайгородов.