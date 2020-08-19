Матчи с ФК «Камаз» и ФК «Крылья Советов-2» не стали переносить на другую дату.

Ижевск. Удмуртия. Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражения из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «Вконтакте».

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Технические поражения клубу засчитали за отмененные матчи с ФК «Камаз» и ФК «Крылья Советов-2» со счётом – 0:3.

Дело в том, что в регламенте Олимп-Первенства России 20/21 указано, что случаи заболевания COVID-19, из-за которых команды не смогут провести матчи, «не являются обстоятельством непреодолимой силы».

«Мы не питали иллюзий по поводу переноса матчей на другую дату. Решение КДК РФС было предсказуемым. В Регламенте все четко прописано. Другое дело, что в нашем обращении была просьба внести изменения в Регламент и признать Covid-19 форс-мажором. Но наши доводы не нашли поддержки. Получается, что судьбу сезона-2020/21 решат не баталии на футбольном поле, а крепость иммунитета игроков и умение клубов договариваться с местными отделениями Роспотребнадзора», – посетовал директор клуба из столицы Удмуртской Республики Дмитрий Кайгородов.

Напомним, ранее ФК «Зенит-Ижевск» ушел на карантин до 20 августа после того, как у некоторых футболистов анализ на коронавирус оказался положительным.