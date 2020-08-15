Всероссийские соревнования по триатлону для любителей пройдут в Воткинске 23 августа

Для участников подготовят две дистанции.
Воткинск. Удмуртия. Всероссийские соревнования по триатлону для любителей пройдут 23 августа 2020 года в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки команд Удмуртской Республики.
Триатлонистов-любителей ждут две дистанции:
- спринт (750 м. плавание/ 20 км. на велосипеде/ 5 км. бегом);
- суперспринт (300 м. плавание/ 8 км. на велосипеде/ 2 км. бегом).
Суперспринт доступен даже для неподготовленных участников.
Старт расположится на Центральной площади Воткинска. Маршруты пройдут по улице Мира и акватории пруда.
Всех финишировавших участников ждут медали, а победителей в абсолютном зачёте и возрастных группах — памятные призы.
Регистрация открыта на сайте.