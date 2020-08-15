Всероссийские соревнования по триатлону для любителей пройдут в Воткинске 23 августа

Для участников подготовят две дистанции.

Воткинск. Удмуртия. Всероссийские соревнования по триатлону для любителей пройдут 23 августа 2020 года в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки команд Удмуртской Республики.

Триатлонистов-любителей ждут две дистанции:

спринт (750 м. плавание/ 20 км. на велосипеде/ 5 км. бегом);

суперспринт (300 м. плавание/ 8 км. на велосипеде/ 2 км. бегом).

Суперспринт доступен даже для неподготовленных участников.

Старт расположится на Центральной площади Воткинска. Маршруты пройдут по улице Мира и акватории пруда.

Всех финишировавших участников ждут медали, а победителей в абсолютном зачёте и возрастных группах — памятные призы.

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