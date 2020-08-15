  • $ 73.22 ↓
  • € 86.41 ↓

Главный тренер ижевского ХК «Ижсталь»: не все игроки соответствуют задачам команды

16:18, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
Главный тренер ижевского ХК «Ижсталь»: не все игроки соответствуют задачам команды
16:18, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
179
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
179
0

Подведены итоги выступления «сталеваров» в цикле контрольных тренировок.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» Константин Полозов рассказал о том, что не все игроки соответствуют задачам, поставленным перед командой. Его слова приводит пресс-служба «сталеваров».

Полозов подвёл итоги выступления клуба в цикле контрольных тренировок и рассказал о задачах на следующий этап подготовки.

«Мы сыграли с хорошими командами. Обнажились наши слабые места. Ребятам сейчас тяжело под нагрузками, количества льда еще недостаточно, мало игровой практики. В первую очередь мы обращали внимание на проявление морально-волевых качеств», — отметил тренер.

Также Полозов отметил, что ожидаются кадровые решения, так как, по его словам, не все игроки соответствуют тем задачам, которые поставлены перед командой. Ротация состава продлится до конца предсезонной подготовки.

Сейчас команда тренируется на «Чекериле», где пройдёт следующий этап её подготовки.

«Будет увеличена интенсивность занятий, объемы снизятся. Упор будет сделан на скорость, как на льду, так и в зале. Больше специфики будет. Начнется тактическая подготовка – то, что хоккеисты любят», — подытожил Полозов.

Напомним, что в начале июля ХК «Ижсталь» возобновил тренировки после «коронавирусного» отпуска

16:18, 15 августа, 2020
Юрий Абашев
179
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Похолодание в Удмуртии продолжится

15:20, 10 августа, 2020
3408

Трехлетний мальчик погиб в аварии на дороге «Ижевск-Воткинск»

2984
19:09, 08 августа, 2020

Благоустройство набережной в Ижевске, коронавирус в «Мариинке» и состояние Тима Кука: что произошло минувшей ночью

2444
08:23, 12 августа, 2020

Тракторист из Удмуртии утонул в Татарстане вместе с трактором

2299
15:45, 09 августа, 2020

26 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

2225
09:08, 10 августа, 2020

Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

13:45, 09 августа, 2020
2012

Российские вузы откроют двери для студентов 1 сентября

1930
16:53, 11 августа, 2020

Лифт в московском кафе сломал шею официантке

1657
15:00, 09 августа, 2020

Путин потребовал привить от гриппа 60% россиян

1571
16:21, 10 августа, 2020

Россия открыла авиасообщение с турецкими курортами

1371
10:04, 10 августа, 2020

Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой

11:21, 13 августа, 2020
2344

Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии

1957
13:12, 09 августа, 2020

SFTS: в Китае предупредили о распространении нового вируса

1912
18:00, 08 августа, 2020

В Индии пассажирский «Боинг» упал с обрыва

1331
10:00, 08 августа, 2020

Индиец пришел домой на третий день после своих похорон

1326
15:55, 11 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
5507

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5426

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5866

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5399

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5489

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12401

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10398

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7982

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15253

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13509

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13516

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20634