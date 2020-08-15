Главный тренер ижевского ХК «Ижсталь»: не все игроки соответствуют задачам команды

Подведены итоги выступления «сталеваров» в цикле контрольных тренировок.





Ижевск. Удмуртия. Главный тренер ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» Константин Полозов рассказал о том, что не все игроки соответствуют задачам, поставленным перед командой. Его слова приводит пресс-служба «сталеваров».

Полозов подвёл итоги выступления клуба в цикле контрольных тренировок и рассказал о задачах на следующий этап подготовки.

«Мы сыграли с хорошими командами. Обнажились наши слабые места. Ребятам сейчас тяжело под нагрузками, количества льда еще недостаточно, мало игровой практики. В первую очередь мы обращали внимание на проявление морально-волевых качеств», — отметил тренер.

Также Полозов отметил, что ожидаются кадровые решения, так как, по его словам, не все игроки соответствуют тем задачам, которые поставлены перед командой. Ротация состава продлится до конца предсезонной подготовки.

Сейчас команда тренируется на «Чекериле», где пройдёт следующий этап её подготовки.

«Будет увеличена интенсивность занятий, объемы снизятся. Упор будет сделан на скорость, как на льду, так и в зале. Больше специфики будет. Начнется тактическая подготовка – то, что хоккеисты любят», — подытожил Полозов.

Напомним, что в начале июля ХК «Ижсталь» возобновил тренировки после «коронавирусного» отпуска