По стандарту FIFA: футбольный манеж может появиться в Ижевске

Разработчики проекта предлагают построить спорткомплекс на улице Рупасова.

Ижевск. Удмуртия. Крытый футбольный манеж с искусственным газоном может появиться в Устиновском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

Спорткомплекс планируют разместить на улице Рупасова. Помимо манежа он включит две открытые площадки, административный корпус, автопарковки. Газон на футбольном поле уложат по стандартам FIFA.

На площадках комплекса смогут тренироваться как детские, так и взрослые команды, а также заниматься спортом любители.

Для строительства инвестор просит выделить земельный участок в аренду без проведения торгов, обязуясь бесплатно предоставить возможность заниматься спортшколе и людям с огарниченными возможностями.

Инвестиционный проект рассчитан на 2 года. Стоимость работ составит более 39 млн рублей.