  • $ 73.61 ↑
  • € 87.04 ↑

По стандарту FIFA: футбольный манеж может появиться в Ижевске

10:50, 14 августа, 2020
Анна Торхова
По стандарту FIFA: футбольный манеж может появиться в Ижевске
10:50, 14 августа, 2020
Анна Торхова
174
0
#дети\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
174
0

Разработчики проекта предлагают построить спорткомплекс на улице Рупасова.

Ижевск. Удмуртия. Крытый футбольный манеж с искусственным газоном может появиться в Устиновском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

Спорткомплекс планируют разместить на улице Рупасова. Помимо манежа он включит две открытые площадки, административный корпус, автопарковки. Газон на футбольном поле уложат по стандартам FIFA.

На площадках комплекса смогут тренироваться как детские, так и взрослые команды, а также заниматься спортом любители.

Для строительства инвестор просит выделить земельный участок в аренду без проведения торгов, обязуясь бесплатно предоставить возможность заниматься спортшколе и людям с огарниченными возможностями.

Инвестиционный проект рассчитан на 2 года. Стоимость работ составит более 39 млн рублей.

10:50, 14 августа, 2020
Анна Торхова
174
0
#дети\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Похолодание в Удмуртии продолжится

15:20, 10 августа, 2020
3173

Трехлетний мальчик погиб в аварии на дороге «Ижевск-Воткинск»

2728
19:09, 08 августа, 2020

26 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

2050
09:08, 10 августа, 2020

Тракторист из Удмуртии утонул в Татарстане вместе с трактором

2031
15:45, 09 августа, 2020

Авиакомпания «Победа» запустила рейсы в Ижевск

1889
10:10, 07 августа, 2020

Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

13:45, 09 августа, 2020
1852

Российские вузы откроют двери для студентов 1 сентября

1742
16:53, 11 августа, 2020

В Курске нашли старинный винный погреб

1631
18:07, 07 августа, 2020

Лифт в московском кафе сломал шею официантке

1498
15:00, 09 августа, 2020

Путин потребовал привить от гриппа 60% россиян

1408
16:21, 10 августа, 2020

Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии

13:12, 09 августа, 2020
1802

SFTS: в Китае предупредили о распространении нового вируса

1755
18:00, 08 августа, 2020

Житель северного Китая скончался от чумы

1368
13:31, 07 августа, 2020

В Индии пассажирский «Боинг» упал с обрыва

1173
10:00, 08 августа, 2020

Индиец пришел домой на третий день после своих похорон

1169
15:55, 11 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
5123

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5347

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5790

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5312

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5414

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12280

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10323

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7909

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15172

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13432

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13444

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20539