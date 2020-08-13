Забег по лестнице «Бег в гору» пройдет 16 августа в Ижевске

Водителей предупредили об ограничении движения на некоторых улицах.

Ижевск. Удмуртия. Забег по лестнице «Бег в гору» пройдет в воскресенье 16 августа в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.



Спортивное мероприятие состоится в 10:00. Участникам предлагается пробежать вверх от Набережной зодчего Дудина к пешеходному мосту через улицу Карла Маркса.



На время проведения забега, с 10:00 до 12:00, введут частичные ограничения движения на Набережной зодчего Дудина, улицах Милиционной, Максима Горького и Красной. В ведомстве порекомендовали заранее выбрать пути объезда.

Напомним, что 13 сентября в Ижевске пройдет легкоатлетический забег «Динамовская миля».