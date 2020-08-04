Всероссийский баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» пройдет в Удмуртии 8 августа

Состоятся состязания на 27 площадках по всей республике.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» пройдет в Удмуртии в субботу, 8 августа. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Главная цель состязаний — привлечение учащейся и трудящейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, тем самым приблизив регион к выполнению целевого показателя — 55 % населения занимаются физкультурой. Напомним, с 30 июля 2020 на территории Удмуртии разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий молодежной направленности.

«Оранжевый мяч» пройдёт в Удмуртии в рамках празднования Дня физкультурника. В 2020 году соревнования посвящены 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 100-летию государственности Удмуртии.

Баскетбольный праздник пройдёт на 27 площадка по всей республики. Центральный старт в Ижевске у «Спортивной школы олимпийского резерва № 3» на улице Ломоносова, 21а. Сами игры пройдут в формате уличного баскетбола 3x3 в одно кольцо:

- в 10:00 начнут играть участники 2002 года рождения;

- в 11:00 возрастная группа 19 лет и старше, в это же время начнётся «Баскетбол на колясках».

Отметим, что соревнования пройдут в строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности во время пандемии по коронавирусу:

- без зрителей;

- соблюдение масочного и перчаточного режима для персонала;

- соблюдение масочного режима для спортсменов, за исключением времени участия в соревнованиях;

- измерение температуры при входе для всех, обработка рук кожным антисептиком.

Ограничено и общее количество участников — всего 150 человек.