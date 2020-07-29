Турнир по панна футболу пройдет на улице Берша в Ижевске

Игра начнется вечером 30 июля.

Ижевск. Удмуртия. Турнир по панна футболу пройдет на улице Берша, 4 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Соревнование начнется в 18:00 30 июля, в пятницу. Турнир пройдет в 3 возрастных категориях: для участников от 7 до 13 лет, от 14 до 17 лет и для тех, кто старше 18 лет.

Всем желающим нужно зарегистрироваться по телефону 8-904-319-79-85. Запись закроется за 15 минут до начала игры. Участие бесплатное, а победителей ждут подарки.



Отметим, что панна — это разновидность уличного футбола, в котором принимают участие только 2 игрока.