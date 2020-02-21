Баскетболисты «Купол-Родников» уступили в Ижевске «Уралмашу»

Купольцы месяц не проводили домашние матчи.

Ижевск. Удмуртия. После месячного перерыва баскетбольный клуб «Купол-Родники» провёл в Ижевске домашний матч. Как сообщила пресс-служба команды, за время отсутствия в столице Удмуртии купольцы сыграли четыре выездных матча.

«БК "Уралмаш" в этом сезоне стал для нас очень неудобным соперником. Стоит только вспомнить все прошедшие матчи, где команды либо играли кость в кость, либо разрывы были достаточно существенными», — сообщили в пресс-службе купольцев.

За пару минут до окончания первой четверти гости смогли выйти вперёд. На протяжении второй десятиминутки заводчане попытались уйти в отрыв, повели в счёте более 10 очков, но хозяева сумели сократить двузначное отставание ровно наполовину. На большой перерыв клубы ушли с разницей в 7 очков в пользу уралмашевцев.

Дальше купольцы несколькими результативными атаками сумели сравнять счёт, но удержать его и развить свой успех к них не получилось. В четвёртой четверти началось «баскетбольное безумие».

«Трибуны оживились настолько, что волей-неволей игроки "полетели" в атаку. И не только вновь сравняли счёт, но и вышли, наконец-таки, вперёд в этом матче. И тут начались качели», — говорится в пресс-релизе.

Два трёхочковых подряд у «Уралмаша» — и снова -7. Двухочковый забил Кирилл Горнаев. И он же минутами позже фолит, и два точных штрафных забивают гости. Антон Бревнов вновь сокращает, но выиграть этот матч «Купол-Родники» уже не успевают. Ижевчане проиграли на домашнем паркете со счётом 70:75.