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Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли курганский клуб «Зауралье»

09:00, 17 февраля, 2020
Ксения Чернова
Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли курганский клуб «Зауралье»
09:00, 17 февраля, 2020
Ксения Чернова
184
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: hczaural.ru
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Тренер «сталеваров» назвал прошедший матч тяжелым.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли курганский клуб «Зауралье». Матч состоялся накануне, 16 февраля, сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

Ижевчане первыми открыли счет – в самом начале первого периода отличился Владимир Дьяченко. Второй период прошел без голов, а в третьем соперники обменялись шайбами. Результат матча – 1:2 в пользу «сталеваров».

«Тяжелый матч. Мы рады этой победе на характере. Много удалялись, но выстояли – честь и хвала ребятам. Вратарь сегодня подтаскивал, много шайб ловили на себя полевые игроки. Не было почти большинства у нас, но разок нам его дали, и мы реализовали. На терпении была добыта эта победа», – сказал после встречи главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

09:00, 17 февраля, 2020
Ксения Чернова
184
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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