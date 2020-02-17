Тренер «сталеваров» назвал прошедший матч тяжелым.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли курганский клуб «Зауралье». Матч состоялся накануне, 16 февраля, сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

Ижевчане первыми открыли счет – в самом начале первого периода отличился Владимир Дьяченко. Второй период прошел без голов, а в третьем соперники обменялись шайбами. Результат матча – 1:2 в пользу «сталеваров».

«Тяжелый матч. Мы рады этой победе на характере. Много удалялись, но выстояли – честь и хвала ребятам. Вратарь сегодня подтаскивал, много шайб ловили на себя полевые игроки. Не было почти большинства у нас, но разок нам его дали, и мы реализовали. На терпении была добыта эта победа», – сказал после встречи главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.